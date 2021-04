Uova di cioccolato e colombe pasquali in dono per le famiglie bisognose: l'iniziativa solidale delle associazioni Gens Nova e HBari2003

Unite nel segno della solidarietà, in favore delle famiglie bisognose. Anche quest'anno le associazioni Gens Nova, presieduta dall'avvocato Antonio La Scala, e HBARI2003 (che riunisce gli atleti del basket in carrozzina), presieduta da Gianni Romito, sono scese in campo per una Pasqua solidale.

Le due associazioni, infatti, hanno donato 40 uova di pasqua e 40 colombe pasquali ad altrettante famiglie bisognose di Bari.

Nel pomeriggio di venerdì, dalle 15 alle 17, i volontari sono stati impegnati nella consegna dei doni, recandosi presso le abitazioni delle famiglie segnalate in stato di bisogno.



Il sodalizio tra Gens Nova e HBari2003 si rinnova da oltre dieci anni, con una serie di iniziative a sostegno e a vantaggio dei meno fortunati, ancor più nell'ultimo anno come quello appena trascorso, contrassegnato dalla pandemia che ha purtroppo reso ancora più difficile la vita di tanti concittadini.