"Servono ambulanze" per internalizzare la gestione del 118 in Puglia: l'appello alla Regione

"L'avvio della gestione delle postazioni 118 da parte delle società in house non può prescindere dall'essere in possesso delle ambulanze, motivo per cui qualora i tempi di acquisto dei mezzi dovessero allungarsi il processo di internalizzazione, atteso da oltre un decennio, non si concluderebbe nei tempi ipotizzati". È quanto afferma in una lettera Massimo Mincuzzi, segretario generale Fials Puglia,

La missiva, inviata all'assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco e al capo del dipartimento Politiche della salute, Vito Montanaro, fa notare che il "processo di internalizzazione del personale delle postazioni 118 delle Asl di Bari, Bat, Brindisi e Taranto è in fase avanzata" ma mancano i mezzi medicali di cui "si sollecita l'acquisto entro il prossimo primo agosto" o di "valutare ogni ulteriore soluzione temporanea di fornitura, anche in locazione, delle ambulanze".