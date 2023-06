Gestione dei rifiuti in Puglia, incontro in Regione con società del settore e Comuni: "Confronto in vista della stagione estiva"

Un incontro in Regione tra società e operatori del settore e Comuni per fare il punto sulla gestione dei rifiuti in Puglia, in vista della stagione estiva. La riunione si è tenuta nella giornata di ieri alla presenza del presidente Micjele Emiliano, dell'assessora all'Ambiente Anna Grazia Maraschio e del capo dipartimento Ambiente Paolo Garofoli. Hanno partecipato anche i vertici dell’Ager e dell’Anci Puglia.

“In vista della stagione estiva – ha detto il presidente Emiliano – abbiamo convocato questa riunione puramente di routine per ascoltare tutte le esigenze degli operatori ed evitare sorprese dell’ultim’ora durante il periodo di massima produzione di rifiuti soprattutto organici che corrisponde all’estate. Sto facendo questa attività personalmente solo per avere diretta cognizione di quello che avviene”.

“Le proposte per arrivare a soluzioni condivise devono redigerle sia i Comuni che le imprese private - ha evidenziato Emiliano al termine dell'incontro - Oggi c’è stata una discussione animata e ciascuno ha fatto presente il proprio punto di vista. I Comuni vorrebbero una tariffa controllata secondo meccanismi definiti dalle autorità regolatorie e le imprese dicono che in quelle tariffe non ci stanno e che i costi sono superiori. Bisogna trovare la maniera di non lasciar decidere queste cose ai giudici perché altrimenti si rischia di scontentare o i comuni o le imprese.

“Il confronto è sempre utile – ha aggiunto l’assessore Maraschio – e noi lo avevamo avviato da tempo. Quella di oggi è stata una giornata importante anche per la presenza del Presidente Emiliano. Rimarchiamo la necessità del confronto e dell’ascolto, perché il tema ambientale e quello della gestione dei rifiuti impatta sui cittadini e ciascuno di noi si deve far carico di questa cosa. Ci sono le ragioni dei privati, che ringraziamo perché fanno un lavoro importante per la Regione, ma ci sono anche gli interessi pubblici, della collettività. Oggi abbiamo ascoltato le varie parti ed è stato un tavolo molto utile che è soltanto la prima tappa di incontri che porteranno sicuramente a trovare delle soluzioni condivise che porteranno dei vantaggi nella gestione”.