Bari e la Romania sempre più vicine: in città la delegazione del Comune di Ghimbav

Il vicesindaco di Bari Eugenio Di Sciascio ha ricevuto questa mattina a Palazzo di Città la delegazione romena del Comune di Ghimbav, sede del nuovo aeroporto internazionale di Brasov, in visita a Bari in occasione della Fiera del Levante. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Ghimbav Ionel Flindura, il direttore dell’aeroporto internazionale di Brasov Alexandru Anghel, l’architetto Stafan Firimta e la consigliera comunale referente per la promozione estera Carmen Sirbu.

“Siamo lieti di aver accolto la delegazione del Comune di Ghimbav nella nostra città - ha detto il vicesindaco di Bari Eugenio Di Sciascio -. Bari è una città aperta, porta d’Oriente, che guarda a levante e all’est con una storia di accoglienza che è diventata un tratto valoriale e identitario. In questo momento di incertezza geopolitica è fondamentale incrementare il dialogo con i paesi democratici del contesto europeo. La connotazione industriale e commerciale di Bari consentirà di costruire rapporti di collaborazione anche con le aziende presenti nella città di Ghimbav”.

“Siamo contenti di essere qui oggi per sviluppare rapporti di collaborazione e progetti di partenariato con la città di Bari e con la Puglia - ha detto il sindaco di Ghimbav Ionel Flindura -. A partire dal 2014 la crescita economica della Romania è stata costante, con un’attenzione sempre crescente al turismo, e l’apertura dell’aeroporto di Brasov lo scorso 16 giugno è stata una tappa significativa per il nostro Paese. La centralità dell’aeroporto consente di collegare facilmente tutta la Romania con l’Europa e l’Italia, in particolare con la Puglia, meta turistica importante. Abbiamo preso contatti commerciali con la Fiera del Levante, che contiamo di sviluppare, e abbiamo ricevuto un’interlocuzione positiva anche con gli Aeroporti di Puglia”.