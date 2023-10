Congresso regionale Uil Puglia, Gianni Ricci eletto segretario generale

Gianni Ricci è il nuovo segretario generale della Uil Puglia. L’elezione è avvenuta questa mattina al Congresso regionale straordinario celebrato a Bari.

La segreteria del neo eletto è composta da Antonio Trenta (tesoriere), Juri Galasso, Annarita Gianniello, Stefano Frontini, Azzurra Schirosi e Andrea Toma.

"Oggi è l'inizio di un percorso faticoso, una fatica che non ci spaventa, ma entusiasma - commenta Gianni Ricci in un post pubblicato sulla pagina facebook di Uil Puglia - Bisogna correre per mantenere il ritmo di una segreteria nazionale che va veloce verso il futuro e che non perde occasione per condividere una idea di sindacato innovativa, per certi versi rivoluzionaria rispetto ai nostri tempi".

"Formulo a Gianni Ricci i miei più calorosi auguri di buon lavoro, le congratulazioni per il riconoscimento delle sue qualità e l’auspicio di una feconda collaborazione in questa importante fase di programmazione di investimenti finalizzati a fare crescere e a riqualificare il lavoro in Puglia", ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.