A buon punto i lavori per il giardino 'Peppino Impastato' di Catino: "Pronto in primavera"

Sarà probabilment einaugurato in primavera il giardino 'Peppino Impastato' di Catino, alla periferia nord di Bari. Il cantiere per l'area verda da circa 20mila mq è quasi completato. Stamane si è svolto un sopralluogo del sindaco Antonio Decaro: "Qui le opere - spiega su facebook - per fortuna stanno finendo".

"In queste ultime settimane dell'anno, nonostante le difficoltà e la pandemia, siamo riusciti a affidare lavori per 15 milioni di euro distribuiti su tutto il territorio cittadino" ha dichiarato decaro. Il giardino è dotato anche di aree gioco per i più piccolo e un playground sportivo: "Se sarà possibile - auspica Decaro - in primavera faremo una festa per inaugurarlo".