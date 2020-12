'Il giardino di Lulù', dal dolore di una mamma la generosità verso gli altri: l'associazione nel nome di Ludovica

Solidarietà e impegno sociale, trasformando il dolore di una madre in un atto d'amore e generosità verso gli altri: a Bari è attiva l'associazione 'Il Giardino di Lulù Aps' intitolato a Ludovica Cristallo, giovane barese scomparsa prematuramente a 18 anni nel febbraio 2019.

"Renderci utili per la comunità, intercettare i bisogni non solo materiali ma anche emotivi dei ragazzi, intervenire con azioni concrete nel nome di mia figlia Ludovica, lo considero un piccolo risarcimento - ha spiegato la presidente Marigea Cirillo- . È un modo per provare a lenire il dolore disumano della perdita tenendo sempre vivo il suo ricordo in chi le ha voluto bene. Siamo consapevoli che tutto ciò che facciamo e che faremo è soltanto una gocciolina nell'oceano, ma anche quella goccia ha un senso e può essere importante per qualcuno".

L'associazione è attiva da più di un anno e in occasione del Natale ha donato all'Istituto Annibale Maria di Francia di Bari - tra le sue varie attività offre servizi per l'infanzia e l'adolescenza - materiale scolastico, alcuni tablet per la didattica a distanza, calze della befana, attrezzatura sportivo-ricreativa e gadget.