Inaugurati tre punti sport a Bari: attrezzi e spazi ginnici per una "palestra a cielo aperto"

Tre punti sport per praticare discipline atletiche e giochi sono stati attivati questa mattina a Bari: le aree riguardano il giardino Princigalli di Mungivacca, ma anche una zona del sottoponte Adriatico e la pineta di San Francesco. Il nuovo intervento, che rientra nell’ambito del piano cittadino per la diffusione della pratica sportiva libera e amatoriale, ha visto la realizzazione di un percorso calistenico oltre all’installazione di un foot reel e di un tavolo da ping pong.

Nel giardino Princigalli, poche settimane fa, vi era stato già un ampliamento della dotazione sportiva grazie al progetto Pop Up Zone, promosso da ASC - Attività Sportive Confederate con il contributo del Dipartimento per lo Sport. Nella giornata odierna sono stati aperti al pubblico anche i nuovi punti sport ultimati nell’area del sottoponte Adriatico - in cui sono state installate attrezzature quali un cross trainer, un butterfly, un rider, un climber e un percorso calistenico - e nella pineta San Francesco - che da oggi dispoane di un percorso calistenico, un pull up bars, un cross trainer, un exercise bike, un sit up bench, un butterfly e due tavoli da ping pong.

“Oggi inauguriamo questi tre punti sport con tre percorsi calistenici in tre quartieri diversi - ha commentato l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli -. Si tratta di alcuni dei numerosi interventi in corso in tutta la città, che passo dopo passo stiamo cercando di trasformare in una grande palestra a cielo aperto. L’obiettivo che l’amministrazione sta perseguendo sin dall’inizio è quello di coinvolgere nella pratica sportiva tutte le fasce d’età, non solo i più giovani, perché chi pratica sport, come noto, si mantiene in forma, con grandi benefici in termini di salute”.

“Il giardino Princigalli finora è stata un’area verde un po’ sottovalutata - ha dichiarato Gianlucio Smaldone, presidente del Municipio 2 -. Quindi, oggi con l’installazione di queste ulteriori attrezzature per lo sport questo spazio pubblico sarà certamente più attrattivo. Il nostro auspicio è che qui, anche tenendo conto della contestuale realizzazione di nuovi servizi residenziali, possano ritrovarsi più famiglie e bambini del quartiere. A breve, inoltre, all’interno del giardino sarà realizzata un’area per lo sgambamento dei cani”.

I nuovi punti per lo sport in corso di realizzazione, previsti dal piano cittadino per la diffusione della pratica sportiva libera e amatoriale, si affiancano ai numerosi interventi di greening, già cantierizzati o di imminente realizzazione, individuati in più quartieri della città. Questi spazi pubblici dedicati all’attività fisica all’aperto sono i primi previsti dal nuovo accordo quadro da 5 milioni di euro, grazie al quale nei prossimi tre anni saranno dotate di attrezzature sportive e percorsi ginnici alcune aree diffuse in tutta la città, come già accaduto con i primi 14 playground cittadini.