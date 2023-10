I talenti pugliesi della Chimica in Regione Puglia: premiati i successi nei Giochi internazionali e italiani

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato a Bari gli studenti pugliesi distintisi all’ultima edizione dei Giochi della Chimica. Accompagnati da docenti e familiari, tra gli alunni che hanno preso parte all’appuntamento c’erano Luca De Masi, primo classificato nella sua classe di concorso ai Giochi della Chimica e membro della squadra italiana alle Olimpiadi della Chimica di Zurigo, dove si è aggiudicato la medaglia di Bronzo; Anna Pia Mazzeo, seconda classificata ai giochi nazionali di Roma nella sua classe di concorso e riserva della squadra olimpica; Luigi Pio Arsieni, secondo classificato a livello nazionale a Roma nella sua classe di concorso e riserva olimpica; Fabio Masotti, primo classificato alle fasi regionali di Bari nella sua classe di concorso; Francesco Poto, quarto classificato nelle fasi nazionali per la sua classe di concorso; Sabino Flavio Maria, settimo classificato nelle fasi nazionali per le sua classe di concorso.

All'incontro hanno preso parte anche il presidente della Società italiana Chimica, il professor Gianluca Farinola, la presidente dell’European Chemical Society, la professoressa Angela Agostiano, il direttore del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, il professor Gerardo Palazzo e il professor Antonio Monopoli.

"Questi ragazzi e queste ragazze hanno una passione che gira attorno alla chimica, agli atomi e alle loro combinazioni - ha detto il presidente Emiliano rivolgendosi agli studenti - guardando al futuro, vorrei mantenere un legame con voi studenti, con le vostre famiglie, con la facoltà e con la società chimica italiana perché penso che l’intera comunità abbia bisogno di voi. Il progetto regionale 'Mare a sinistra' mira proprio a questo: ad avere come punto di riferimento la propria regione per la costruzione del futuro, a mantenere una connessione con la terra di origine. Proviamo a costruire sin da questo momento un percorso, proviamo a immaginare gli scenari e le possibilità. Con la società europea, italiana e pugliese con l’università di Bari e tutte le realtà utili, vorrei che partecipaste ad immaginare il futuro della chimica pugliese. Chissà quante cose io non riesco a vedere e che invece grazie ai vostri suggerimenti potrebbero dare al vostro studio una concreta prospettiva di lavoro e di crescita. Cominciamo dunque a progettare attività che abbiano una ricaduta sensibile: la Regione Puglia c’è, è a disposizione del vostro talento e desiderosa di costruire una relazione con voi, che siete la cosa più importante che abbiamo" ha concluso Emiliano.

“Grazie al Presidente Emiliano - ha dichiarato il professor Farinola - per essere qui con noi. Un segnale d’attenzione e di interesse anche per tutti quelli che hanno lavorato coi ragazzi, a partire dagli insegnanti delle scuole, e che si sono spesi per questi bellissimi risultati. Su tre classi di concorso, la Puglia può vantare un primo posto e due secondi posti ai giochi nazionali più il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Zurigo dello scorso luglio. Un risultato che fa della Puglia una delle regioni che più si è distinta in queste competizioni".