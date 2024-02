"Esercizi militari con i bimbi delle scuole" a Gioia del Colle, la replica del sindaco: "Polemiche prive di fondamento"

"È stato mistificato e stravolto il senso di una manifestazione che ha avuto come uniche finalità quelle di celebrare il 227° anniversario del nostro Tricolore e far comprendere l'importante ruolo di difesa e supporto alla popolazione svolto dall'Esercito Italiano". In una nota il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, interviene sulla polemica riguardante la manifestazione svoltasi nella cittadina barese lo scorso 24 gennaio. Ieri la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti aveva annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare sull'appuntamento, parlando di "prove di 'military fitness' per bambini delle elementari".

"Non è avvenuta alcuna operazione di addestramento da parte del Reggimento Logistico 'Pinerolo' - spiega il sindaco - che, a margine della cerimonia dell'Alzabandiera in piazza Cesare Battisti, ha allestito un piccolo circuito fitness in piazza Plebiscito, eseguito da alcuni studenti. Non sono stati impiegati mezzi militari, né tanto meno armi. Solo due gru a sostenere la nostra bandiera, un fuoristrada e una tenda da campo. Chi parla di 'giubbotti antiproiettile' indossati da bambini distorce solamente la realtà e lo fa in maniera del tutto capziosa. Trattasi, invece, di dispositivi di protezione individuale consegnati ai partecipanti per tutelare la loro incolumità in caso di cadute durante il mini percorso ginnico. La polemica sollevata è priva di ogni fondamento ed è il frutto di un retaggio dell'ideologia antimilitarista. A chi, in modo strumentale, evoca i periodi bui del passato, ricordo che la nostra Costituzione ripudia la guerra - rimarca Mastrangelo - e non i nostri militari che, quotidianamente, sono impegnati in missioni di pace, in operazioni volte ad offrire aiuto e supporto alle popolazioni colpite dai conflitti e dalle calamità naturali":