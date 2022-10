Giornata del Cane guida, passeggiata e flash mob in centro: "A 50 anni dalla legge, ancora discriminazioni nell'accesso ai luoghi pubblici"

Una passeggiata tra il Murattiano e Bari vecchia, con un momento di sensibilizzazione in via Sparano. E' l'iniziativa organizzata questa mattina dal Consiglio Regionale Pugliese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps, in occasione della Giornata nazionale del Cane guida che si celebra domani, 16 ottobre. Un evento che, come spiega l'Uic Puglia, miraa "portare all’attenzione di tutti il tema del diritto all’accesso dei cani guida in tutti luoghi e sui mezzi di trasporto pubblici". "Ancora oggi infatti - evidenzia l'associaizone - si registrano spiacevoli episodi di discriminazione, nonostante da quasi cinquant’anni la Legge 37/1974, integrata e modificata dalle Leggi 376/1988 e 60/2006, ha stabilito che la persona con disabilità visiva ha il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi sui mezzi di trasporto pubblico e in tutti gli esercizi aperti al pubblico".

Davanti alla chiesa di San Ferdinando, alcuni dei partecipanti al flash mob hanno raccontato le proprie testimonianze per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e all’accoglienza del cane guida nei luoghi pubblici.

All'iniziativa ha preso parte l'assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari, Paola Romano: "Questi animali sono compagni di vita dal valore inestimabile per i non vedenti, che vanno conosciuti, rispettati e ringraziati per il supporto che danno a chi ne ha bisogno", commenta Romano. "L'obiettivo di questa iniziativa è allargare il diritto all’accesso dei cani guida in tutti i luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto. Sono dei cani straordinari e dobbiamo far conoscere a tutti l’importanza di accoglierli nella nostra città".