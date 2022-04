Monumenti in blu, flash mob e incontri: le iniziative a Bari nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'Autismo

Anche Bari partecipa alla Giornata mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, che ricorre oggi 2 aprile, con numerose iniziative. Un'occasione per riflettere su temi come il sostegno alle famiglie, l'ascolto e l'inclusione sociale.

Monumenti illuminati di blu

Sul territorio della Città Metropolitana di Bari sarà presente l'iniziativa internazionale Light It Up Blue, grazie alla sinergia tra le associazioni Il Mito di Efesto Aps e Angsa Puglia, il Cigno Bianco di Bari e “Locomotion” di Torre a Mare, in collaborazione con le Istituzioni dei Comuni dell'Area Metropolitana. Tale iniziativa ha lo scopo di aumentare la consapevolezza internazionale dell'autismo sia come vera e propria emergenza di salute pubblica che in tema di inclusione sociale delle persone con autismo. Edifici iconici e punti di riferimento in tutto il mondo saranno illuminati da brillanti luci blu, ed anche sul nostro territorio assisteremo allo spettacolo delle luci che in onore delle persone con autismo accenderanno di blu. La Città Metropolitana di Bari illuminerà la Torre del palazzo, il Comune di Bari la fontana monumentale di Piazza Moro nei pressi della Stazione Centrale di Bari, l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale i silos granari del Porto di Bari. A Torre a Mare si illuminano la Torre Aragonese ed il Molo del porticciolo.

Un nuovo sportello di ascolto a Bari

L'associazione Il Mito Di Efesto A.P.S. inaugura oggi il nuovo Sportello di Informazione – Ascolto – Supporto Disabilità – PRO.VI., iniziativa patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Educative, Giovanili e alla Città Universitaria del Comune di Bari. L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 10.00 presso la sede operativa della Cooperativa Sociale Teknè, situata all'interno del comprensorio dell' Istituto Di Cagno Abbrescia (C.so Alcide De Gasperi 320, Bari). Si terrà una breve conferenza seguita da attività ludico sportive rivolte a ragazzi e ragazze delle associazioni partecipanti. Lo Sportello di Informazione – Ascolto – Supporto Disabilità – PRO.VI. sarà aperto a tutte le famiglie con disabilità con la finalità di offrire consulenza e promuovere diritti ed inclusione sociale. Sempre in programma per il 2 Aprile, nell'area compresa tra la Torre Aragonese ed il Molo di Torre a Mare, flashmob e distribuzione di materiale informativo per un evento promosso da ANGSA Puglia che vedrà impegnati i ragazzi dell'associazione con le proprie famiglie, assieme ai gruppi di volontariato ANGSA.

Incontro a Parco 2 giugno

Alle ore 11, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano partecipa all’incontro “2 aprile insieme”, promosso dall’associazione Dalla Luna nel parco di largo 2 Giugno come spazio di dialogo tra giovani autistici e neuro tipici. L’iniziativa prevede una camminata di gruppo che partirà alle ore 10.30 dal giardino Raffaele De Bellis per raggiungere parco 2 Giugno, dove dalle 11 verrà dato spazio a bambini, ragazzi e giovani che vogliano rispondere pubblicamente alla domanda lanciata dal bambino di Dalla luna (il personaggio illustrato emblema dell’associazione): “Cosa desideri per il tuo futuro?”. Gli ultimi anni sono stati molto duri per tutti i più giovani, costretti a limitare le loro vite e, talvolta, i loro desideri. Per questo il 2 aprile sarà una giornata di incontro, un cammino che da diversi punti di partenza possa condurre tutti all’ascolto dei ragazzi, la risposta più preziosa che ci sia. L’evento è aperto a tutti. L’invito degli organizzatori è quello di indossare qualcosa di blu, il colore individuato dalle Nazioni unite come simbolo dell’autismo per il suo significato che ispira alla calma e alla conoscenza.