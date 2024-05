/ Piazza Aldo Moro

Si celebra la Giornata mondiale contro l'Omobitransfobia: la fontana di piazza Moro illuminata con i colori dell'arcobaleno

Un'iniziativa in occasione della ricorrenza istituita nel 2004 dalle Nazioni Unite per commemorare il 17 maggio 1990, data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità depennò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali