Giornata contro la violenza sulle donne, il Comune ricorda le vittime di femminicidio in città

In occasione della 'Giornata internazionale contro la violenza sulle donne', che si celebra oggi, l’amministrazione comunale ha promosso una serie di appuntamenti per ricordare le vittime di femminicidio della città di Bari e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno drammatico.

Il sindaco Decaro ha deposto un mazzo di fiori nel camerino del teatro Petruzzelli intitolato ad Anna Costanzo, la truccatrice del politeama barese che fu uccisa l'11 luglio 2009. L’assessora al Welfare, Francesca Bottalico, e la presidente del Municipio IV, Grazia Albergo, hanno deposto una corona di fiori a Ceglie del Campo, nel giardino Vittime di femminicidio 'Chiara Brandonisio'.

L’assessora alle Culture Ines Pierucci ha partecipato, invece, alla cerimonia organizzata nel giardino intitolato a Palmina Martinelli, in via Mauro Amoruso con angolo viale Kennedy, mentre l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi hanno deposto una corona di fiori presso la targa stradale di via Santa Scorese, a Palese Macchie. Sulla facciata di Palazzo di Città, inoltre, è stato affisso uno striscione in memoria di Mahsa Amini, la donna iraniana arrestata il 13 settembre scorso dalla polizia morale iraniana e poi uccisa.

La Asl Bari, invece, ha ricordato la battaglia si sensibilizzazione contro gli abusi sulle donne con un evento presso la sede sul lungomare Starita: nel corso della giornata, saranno svolte letture, proiezioni e dibattiti sul tema. Molto toccante è stata la testimonianza video registrata in anonimato di una dipendente Asl vittima di maltrattamenti in ambito familiare. “La vita senza violenza è possibile ed è bellissima”, è il messaggio di speranza contenuto nella testimonianza della donna.

Ad introdurre l’evento, la prefetta di Bari, Antonella Bellomo, che ha ricordato come “I reati tra il 2020 e 2021 siano diminuiti tutti, tranne che le violenze in ambito familiare. Lo stesso vale per il numero di omicidi che cala negli anni, ma non quelli che riguardano le donne. Questa giornata serve a dare coraggio a chi è in difficoltà, dobbiamo fare rete tra istituzioni per far sì che il fenomeno venga allo scoperto e per mettere in atto tutti gli interventi possibili. Un’occasione come questa è importante specie per chi opera sul territorio e intercetta i segnali di chi subisce la violenza".