"Allenare la mente" per non dimenticare le atrocità della Shoah: al Piccinni gli studenti baresi per la Giornata della Memoria'

Un 'allenamento' per non perdere la memoria di quello che fu un abisso dell'umanità, la Shoah, lo sterminio degli Ebrei (e non solo) ad opera dei Nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Una pratica per coltivare il ricordo e la consapevolezza soprattutto tra le generazioni più giovani, per non far sì che la Storia, nelle sue pagine più atroci, si ripeta: Bari ha celebrato la Giornata della Memoria con numerosi eventi per riflettere sulle varie sfaccettature di un abominio che coinvolse milioni di persone, strappate dalla loro vita di tutti i giorni, deportate in un campo di concentramento e uccise nel nome dell'odio.

Non solo appuntamenti in Prefettura e alla Sala Murat, ma anche una mattinata con gli studenti baresi nel teatro Piccinni, dove è andata in scena 'La Palestra - Esercizi di cultura quotidiana', una conferenza spettacolo ideata da Comune e Teatro Pubblico Pugliese al quale hanno preso parte artisti, giornalisti e intellettuali. All'evento hanno preso parte studentesse e studenti degli istituti Elena di Savoia, Calamandrei, Marco Polo, De Nittis-Pascali e Giulio Cesare di Bari, assieme alle ragazze e ai ragazzi del Iannuzzi di Andria.

La note di Mendelssohn, Schoenberg, Gershwin, Mendelssogn e Ullmann, suonate dal pianista Fabio Di Gennaro, hanno raccontato l'intreccio tra arte e prigionia nei campi di concentramento, accompagnando gli interventi di docenti, storici, archeologi e ricercatori con cui hanno rievocato la tragica quotidianità dei lager.

"Dall'inizio della Consiliatura - spiega l'assessora cittadina alle Culture, Ines Pierucci - abbiamo inserito nella stagione di Prosa la Giornata della Memoria con spettacoli e iniziative per ricordare una delle pagine più brutte del Novecento. L'Amministrazione ogni giorno però non si distrae dalle violenze e dai soprusi contro tutti e tutte. E questa giornata, per la quale ringrazio Francesco Asselta, è importante per trasmettere a studenti e alle studentesse il messaggio di non distrarci mai, consapevoli quanto la memoria sia un atto di pace. Lo scrittore Jonathan Safran Foer dice che 'la memoria è il sesto senso degli ebrei'. Quando agli studenti delle elementari raccontiamo i cinque sensi, ne andrebbe aggiunto proprio un sesto, per non dimenticare mai" conclude Pierucci.