Giornata della Memoria, a Bari il sindaco ricorda Filippo D'Agostino morto a Mathausen: "Ucciso per le sue idee"

"Filippo D’Agostino, figlio di questa terra, ferroviere, socialista, sindacalista, consigliere comunale della città di Bari, a causa delle sue idee e del suo impegno politico fu deportato il 4 gennaio 1944 nel campo di concentramento di Mauthausen, dove fu ucciso in una camera a gas": nella Giornata della Memoria, nel ricordo delle vittime dell'Olocausto, il sindaco di Bari Antonio Decaro commemora la figura dell'esponente sociale e politico barese, deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale.



"Insieme a lui, - dice Decaro - nei campi di concentramento nazisti negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale, persero la vita oltre sei milioni di persone. Oggi è importante ricordare le vittime della Shoah e ribadire ancora una volta che questa è anche la nostra storia. Non un film, non un racconto, né un libro di fantasia, ma la storia. E come tale va conosciuta e ricordata per dare dignità a quelle vittime e per ricordarci ciò che non deve accadere mai più" conclude il sindaco.