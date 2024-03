Incontri, dibattiti, appuntamenti dedicati a salute e prevenzione: le iniziative per l'8 marzo a Bari 

La Regione Puglia partecipa con numerose iniziative alla Giornata internazionale della Donna, che si celebra l’8 marzo di ogni anno per celebrare le conquiste sociali, economiche, politiche e culturali delle donne e per riaffermare il principio universale dell’uguaglianza tra i generi. Di seguito gli appuntamenti a Bari.

Questa mattina, al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari, l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone e la direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano hanno partecipato alla presentazione del progetto scientifico “La percezione delle discriminazioni su categorie vulnerabili e l’incidenza del fenomeno nei servizi socio-educativi e socio-sanitari nei servizi della Città metropolitana. Risorse e dati scientifici per la programmazione e la progettazione anti-discriminazione nelle Politiche di welfare della Regione Puglia”. Presenti, tra gli altri, la direttrice Dipartimento For.Psi.Com. Uniba Loredana Perla, il responsabile e coordinatore scientifico del progetto di ricerca Michele Corriero e la prof.ssa ordinaria diritto del lavoro Carla Spinelli, presidente CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Inoltre, nella mattina di oggi, la consigliera regionale con delega alle Politiche Culturali Grazia Di Bari ha partecipato all’evento “Una è centomila – Quello che le donne dicono”, organizzato nella sede di Network Contacts, a Molfetta, dalla onlus “Contasudinoi”, nata all’interno dell’azienda con l’obiettivo di celebrare le eccellenze del territorio. All’evento hanno partecipato numerose personalità tra cui Cristina Tajani (economista e senatrice della Repubblica), Anna Capurso (assessora del Comune di Molfetta), Rossella Falcone (consigliera di amministrazione AQP e vicesindaco del Comune di Vieste), Vladimir Luxuria (attivista ed ex deputata) Livia Pomodoro (docente Cattedra Unesco in “System for sustanaible development and social inclusion” all’Università statale di Milano).

Anche le Aziende ospedaliere pugliesi organizzano iniziative di sensibilizzazione e promozione della salute psicofisica delle donne in tutto il territorio regionale. A Bari, l'associazione Energia Donna organizza una giornata dedicata all'arte e alla bellezza. A partire dalle ore 11 e sino alle ore 14 di domani, nei Reparti di Oncologia e Senologia radiologica dell’Ospedale San Paolo di Bari, le poetesse Tania Chimenti, Tosa Costantino e Silvia De Luca, pazienti oncologiche, declameranno poesie dedicate alle donne; le violiniste Gaia Giorgi e Delia La Gala accompagneranno il momento con la loro musica e l'estetista Ilenia Manzari si occuperà della cura e della bellezza delle pazienti oncologiche.

Inoltre, la Pianificazione Familiare del presidio ospedaliero San Paolo organizza un open day per sensibilizzare all’accesso al programma di screening del cervico-carcinoma, offrendo in forma gratuita HPV test e PAP test. L’accesso è valido fino a esaurimento posti. Per prenotare è possibile telefonare al numero 080 5843218 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 di oggi, 7 marzo.

Anche l’IRCCS – Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari celebra la Giornata internazionale della Donna con una lezione di yoga, biodanza e nordic walking. L’iniziativa vuole celebrare la forza delle donne (e dei pazienti in genere) e il diritto di prendersi cura della propria salute psicofisica attraverso progetti di attività fisica dolce che sono proposti dall’Istituto ai pazienti in trattamento. Potranno partecipare pazienti, sia uomini che donne, che già seguono questi percorsi, ma anche coloro che vogliono sperimentarli la prima volta. L’attività dimostrativa durerà un paio di ore circa e si svolgerà, qualora le condizioni meteo lo consentano, negli ambienti esterni dell’Istituto. L'iniziativa è a cura di Psiconcologia IRCCS Bari, con CIF Provinciale BARI e @APS Bottega del Sorriso.

Nella hall dell'Ospedale della Murgia Fabio Perinei di Gravina in Puglia, dall'8 al 12 marzo 2024, saranno esposte le opere grafiche realizzate dagli operatori delle UU. OO. sul tema dell'emancipazione femminile. L’esposizione si chiuderà il 12 marzo con "Cantiamo alle donne", esibizione dei soprani Francesca Chiara Amoroso e Rosa Simone, dirette dal M. Giuseppe Basile, con inizio alle ore 12.00. L’iniziativa è in collaborazione con l’organizzazione di volontariato Una Stanza per un Sorriso.