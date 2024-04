Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo - 2 aprile 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

2 Aprile 2024, a che punto siamo? 🧩 Oggi si celebra la Giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, un momento in cui istituzioni e comunità si uniscono per illuminare simbolicamente di blu monumenti, piazze e fontane, ma dietro questa luce c'è un mondo che spesso rimane nell'ombra. Per me che vivo in prima persona questa come la tredicesima giornata della consapevolezza posso affermare con certezza che la consapevolezza sull'autismo è ancora scarsa e l'inclusione sociale rimane un traguardo lontano. Nella provincia di Bari, centinaia di nuove diagnosi di autismo vengono fatte ogni anno, numeri che sottolineano l'importanza di questa condizione e la necessità di non trascurarla. L'autismo non è solo una sfida per il sistema sanitario e scolastico, ma richiede un impegno condiviso da parte di tutta la comunità per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. È necessario un cambio di prospettiva: non sono gli autistici o le loro famiglie a doversi adattare alla società, ma è la società che deve adattarsi a loro, in linea con i principi della Convenzione dell'ONU. Le istituzioni devono promuovere la sensibilizzazione e la formazione sul tema dell'autismo, mentre le comunità devono essere aperte a rispondere ai bisogni di queste persone. Nel 2024, siamo ancora lontani dall'attuare progetti di vita personalizzati per le persone con autismo, coordinati tra enti locali, scuole, famiglie e il terzo settore. Dobbiamo ricordare che dietro ogni disabilità c'è un cittadino con diritti fondamentali, dalla salute all'istruzione al lavoro. Le famiglie si trovano spesso a fronteggiare la burocrazia come principale ostacolo, mentre provvedimenti regionali come la Delibera della Giunta Regionale n. 1086 del 31 luglio 2023, creano ulteriori difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari. Ringrazio pubblicamente il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, Antonio Giampietro, per aver preso in carico le criticità emerse da questa delibera, segnalatemi da famiglie, associazioni e addetti ai lavori, dimostrando un impegno concreto nel migliorare la vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Auguro che quest'anno segni davvero un cambiamento di prospettiva, partendo dalle istituzioni e dalle comunità, per un futuro più inclusivo e consapevole per tutti. Ed è per questo motivo che chiedo ai candidati sindaci e al futuro Sindaco di Bari di chiarire quale priorità sarà data all'autismo nel proprio programma politico. Le famiglie non hanno bisogno di inutili consulte e tavoli, dove prevalgono i protagonismi delle singole associazioni, ma vogliono sapere se si promuoverà una vera azione di sistema o se ci si limiterà, come spesso accade, a piccoli progetti senza una vera presa in carico, conforme all'attuale quadro normativo sulla disabilità (legge delega disabilità). Questo cambio di passo e di prospettiva non è più derogabile. È fondamentale che il futuro Sindaco si impegni a garantire un reale cambiamento, con politiche concrete e inclusione effettiva per le persone con autismo e le loro famiglie. Vito Antonio SPADAVECCHIA Delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Bari alle attività di coordinamento tra i comuni dell'area metropolitana per le politiche di promozione dell'accessibilità urbana e tutela dei diritti delle persone con disabilità