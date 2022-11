I malati di Parkinson incontrano a Bari gli specialisti Asl: "Non solo farmaci, attività fisica fondamentale per i pazienti"

È in corso di svolgimento l'evento 'Muoviti, muoviti', a Villa Romanazzi Carducci: nell'incontro, i medici forniranno indicazioni sulle nuove terapie per la patologia degenerativa che conta in Puglia circa 10.000 casi