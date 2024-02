Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, la facciata del Palazzo della Regione s'illumina di blu

In occasione della “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”, la facciata del Palazzo della Presidenza della Giunta regionale è stata illuminata di blu.

In questo modo, la Presidenza della Regione Puglia aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvgc), l’ente morale Medaglia d’Oro al Merito Civile preposto per legge in Italia alla rappresentanza e alla tutela delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie. La “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” è stata istituita con legge numero 9/2017 per conservare la memoria delle vittime civili delle guerre del passato e attirare l’attenzione sull’impatto dei conflitti contemporanei sulle popolazioni coinvolte, al fine di promuovere la cultura della pace e il ripudio della guerra, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione. Da anni, grazie a un Protocollo d’Intesa tra l'Anvcg e Anci, sono numerosi gli enti locali che celebrano questa ricorrenza, unendosi all’appello universale alla collettività e alla comunità internazionale, affinché le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati in tutto il mondo.