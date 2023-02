Giornate di raccolta del farmaco, a Bari i medicinali saranno devoluti all’Emporio comunale della Salute

I farmaci raccolti saranno devoluti all?Emporio della Salute comunale di Bari, finanziato dall?assessorato al Welfare e gestito grazie alla collaborazione tra Caritas diocesana, Ordine dei Farmacisti, Federfarma, Banco farmaceutico e associazione di solidarietà Rogazionisti - Cristo Re onlus. L'iniziativa si collega alle Giornate straordinarie di Raccolta del farmaco promosse dalla Fondazione Banco farmaceutico onlus dal 7 al 13 febbraio in tutte le farmacie della città che espongono la locandina dell'evento.

"La salute è un diritto fondamentale - commenta l'assessora al Welfare, Francesca Bottalico - eppure tante, troppe persone in questo periodo di difficoltà economica rinunciano a curarsi. Per questo abbiamo promosso la nascita del primo Emporio pubblico della Salute che ci permette di distribuire gratuitamente farmaci a chi si trovi in difficoltà. Dal 2020 sono oltre duemila le famiglie che hanno potuto beneficiare di medicinali da banco grazie al prezioso lavoro svolto dalla rete del privato sociale e del volontariato. Un risultato reso possibile prima di tutto dalla solidarietà di tantissimi cittadini baresi che sostengono il progetto donando farmaci inutilizzati alle farmacie territoriali che aderiscono all?iniziativa. L?invito che sento di rivolgere a tutti è quello di continuare a far crescere questa rete attraverso il recupero di farmaci non più utili, contribuendo così alle cure di quanti altrimenti rischiano di dovervi rinunciare. Con queste giornate di raccolta straordinaria speriamo di poter intercettare nuovi donatori che possano dare ulteriore slancio a un?attività che, è bene ricordarlo, va avanti tutto l?anno".

Possono accedere all?Emporio della Salute persone con Isee fino a 5.000 euro, persone senza dimora o prive di una rete familiare e sociale in grado di fornire assistenza e coloro che sono seguiti dalle associazioni di volontariato, individuati dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus e dall?associazione di solidarietà sociale Rogazionisti Cristo Re onlus. L?accesso avviene su segnalazione del servizio sociale dei Municipi e della ripartizione Servizi alla persona o su istanza dell?interessato attraverso le sedi dei segretariati sociali o ancora su segnalazione del Pis e dei soggetti gestori delle strutture e dei servizi in convenzione dell?area della grave marginalità del Comune di Bari.