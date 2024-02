Torna la Giornata di raccolta del farmaco, l'iniziativa solidale anche a Bari: "In Puglia richieste per oltre 45mila confezioni di medicinali"

Torna anche a Bari la Giornata di raccolta del farmaco: "In Puglia richieste per oltre 45mila confezioni di medicinali"

L'iniziativa si svolgerà, a livello nazionale, dal 6 al 12 febbraio: 350 le farmacie aderenti in tutta la regione, i prodotti donati saranno destinati a più di 146 realtà benefiche del territorio

Sono complessivamente 350 le farmacie che in Puglia hanno aderito alla Giornata di Raccolta del Farmaco, dando la propria disponibilità a raccogliere le donazioni dei cittadini in occasione dell'iniziativa, di portata nazionale, in programma dal 6 al 12 febbraio.

I farmaci raccolti sosterranno più di 146 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di circa 45mila confezioni di medicinali. Lo scorso anno, la generosità dei pugliesi ha permesso di raccogliere ben 38.000 confezioni di farmaci in 330 farmacie, "un aiuto concreto - evidenzia in una nota la Fondazione Banco Farmaceutico - per 11.350 persone assistite da 122 enti benefici sul territorio".

L’edizione 2024 della Giornata di Raccolta del Farmaco sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 5 febbraio alle ore 10,30 presso l’Auditorium della sede dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat, a Bari in via Devitofrancesco 4/C.

La giornata centrale per la raccolta dei farmaci è prevista per sabato 10 febbraio, quando i volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti in forze nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa, per accogliere le donazioni. I farmaci più richiesti includono antinfluenzali, medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

“Ringrazio i colleghi che anche quest’anno hanno aderito numerosi alla lodevole iniziativa del Banco Farmaceutico che dal 2024 riceverà il prezioso supporto dei Farmacisti Volontari del Soccorso e Protezione Civile – ha detto il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Bari e BAT - Le difficoltà economiche e le disuguaglianze nell'accesso alle cure non possono e non devono essere un pregiudizio per i diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Anche per questo i farmacisti lavorano giorno e notte al servizio delle proprie comunità, che assistono con professionalità e profonda umanità”.

“La farmacia ancora una volta si fa luogo di socialità e insieme alla generosità dei cittadini, sostiene una gara di solidarietà per chi resta indietro e vive la precarietà della povertà sanitaria e assistenziale”, così Vito M. D. Novielli-presidente di Federfarma Bari, ha commentato l’iniziativa. “Grazie ai tanti colleghi che aderiranno alla Raccolta dei Farmaci tantissime persone potranno accedere a farmaci che altrimenti dovrebbero pagare. – ha detto Francesco Di Molfetta delegato Territoriale Bari-BAT Banco Farmaceutico ETS - Grazie soprattutto ai cittadini perché donare porta un beneficio anche a se stessi, è il compimento della propria persona.”