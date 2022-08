Sfida i professionisti della 'musica dance' e li batte, giovane dj barese premiato a Molfetta

Davide Taliento, in arte Dhavidj, è il giovane vincitore del contest per dj organizzato ieri a Molfetta. Ha battuto la concorrenza di 'esperti della console' provenienti da tutta la Puglia. In giuria anche il noto dj Maurizio Molella