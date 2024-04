Al via il piano di rafforzamento dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari: nuovo pronto soccorso e apparecchiature di ultima generazione

L'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari potrà contare, in tempi brevi, su nuovo personale, nuove apparecchiature e un ampliamento del pronto soccorso. E' stato avviato, infatti, un piano di rafforzamento con l’obiettivo di rispondere meglio alla crescente domanda di salute nei bambini e ridurre la mobilità che spesso si manifesta anche per gli interventi di bassa complessità.

Si parte dal pronto soccorso. Sono arrivati tre nuovi medici per completare la dotazione organica e sono partiti i lavori di ampliamento dell’area dedicata all’emergenza che sarà dotato di una nuova sala di attesa, nuovi ambulatori di visita e 10 posti letto. “Serviranno – spiega il direttore medico di presidio Livio Melpignano – ad alleggerire il carico dei reparti che potranno dedicarsi più all’attività specialistica e meno a quella di urgenza che avrà posti letto dedicati”.

Ci sono poi le specialistiche transitate nell’ultimo anno dal Policlinico al Giovanni XXIII per le quali è stata recentemente completata la dotazione delle apparecchiature medicali.

Un nuovo riunito odontoiatrico mobile e due macchinari per l’analgesia sedativa con protossido d’azoto permetteranno di incrementare l’attività odontoiatrica in favore dei bambini e dei soggetti non collaboranti dirette dal prof. Gianfranco Favia. Le apparecchiature per la sedazione potranno essere utili anche per gli interventi ambulatoriali di oculistica, che anche se a bassa complessità, necessitano nei bambini di leggera sedazione svolte negli ambulatori e nelle sale dall’equipe del dottor Ugo Procoli.

L’otorinolaringoiatria, infine, sarà dotata di un orecchio elettronico e un apparecchio per otoemissioni acustiche necessari a migliorare l’attività ambulatoriale al pediatrico sotto la guida del prof. Nicola Quaranta.

“Procediamo a piccoli passi ma con una indicazione chiara verso il miglioramento dell'assistenza rivolta ai bambini e alle loro famiglie all’ospedale Giovanni XXIII di Bari”, spiega il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria, Antonio Sanguedolce. "Cominciamo dal potenziamento delle attività delle specialistiche ambulatoriali, con azioni che mirano a ridurre la necessità di spostamenti dei pazienti e a garantire più interventi e in tempi più rapidi”.