Sul lungomare la prima tappa del Giro d'Italia in handbike: "Bari pedala senza barriere"

Grande successo, questa mattina, sul lungomare di Bari, per la prima tappa del Giro d'Italia in Handbike, la manifestazione leader in Europa dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia. In tutto 63 gli iscritti, provenienti da tutta l’Italia per partecipare a “Bari pedala senza barriere”, la prima delle sette tappe italiane della manifestazione.



"È stato un onore - ha spiegato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, su Facebook - riaprire la stagione degli eventi sportivi con gli atleti della Handbike che più di tutti ci insegnano ogni giorno che lo sport è vita. Un grazie speciale alla scuola di ciclismo “Franco Ballerini” che ci ha permesso di ospitare questo evento".