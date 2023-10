A Bari le due tappe finali del 'Giro Handbike', atleti in gara sul lungomare: domani premiazione la premiazione a Torre Quetta

Il lungomare sud di Bari diventa una pista per gli atleti di handbike. La città, infatti, ospita in questo fine settimana le tappe finali della 'Giro Handbike', la manifestazione nazionale paraciclistica (aperta anche ad atleti normodotati) dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia. Le due tappe sono organizzate dalla scuola di ciclismo “Franco Ballerini” in collaborazione con SEO (Solutions&Events Organization) e il Comune di Bari.

Le gare si svolgono con partenza e arrivo nei pressi di Torre Quetta, dove si terrà anche la premiazione finale nella giornata di domani, domenica 15 ottobre.

"Oggi a Bari ci sono tanti "supereroi" che sfrecciano sul nostro lungomare per una gara di handbike, la bici che si muove solo con la forza delle braccia. Atleti e persone eccezionali - commenta sui social l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli - che con il loro esempio e la loro determinazione ci insegnano che tutti i limiti si possono superare. Basta crederci. Grazie alla Scuola Di Ciclismo Franco Ballerini e a Pino Marzano per il lavoro che svolge quotidianamente e per aver realizzato un bike park dove il ciclismo è sempre più inclusivo e dove tutte e tutti possono imparare ad andare in bici e provare l'ebbrezza del vento in faccia".