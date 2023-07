Policlinico di Bari, il dottor Giulio Maggio è il nuovo responsabile del 'Centro Ustioni'

Il 'Centro Ustioni' del Policlinico di Bari ha un nuovo responsabile: è il dottor Giulio Maggio. Al chirurgo plastico di origini molfettesi, è stata affidata la guida della nuova unità operativa semplice a valenza dipartimentale. Con la Chirurgia plastica condividerà ancora la collocazione, al terzo piano del padiglione Asclepios, ma il dottor Maggio avrà la responsabilità diretta di un reparto con 6 posti letto di terapia intensiva e 6 posti letto di terapia sub intensiva.

Il dottor Maggio, chirurgo plastico e ricostruttivo, ha conseguito l’alta specializzazione nel trattamento di ustioni e ulcere, ha studiato e si è formato all’Università di Bari e mosso i primi passi in reparto con il professor Dioguardi. Da oltre 20 anni si occupa di ustioni e di altre lesioni della pelle, è un membro attivo di due società scientifiche internazionali e autore di numerose pubblicazioni.

"Ringrazio la direzione per l’opportunità che mi è stata riconosciuta - dichiara Giulio Maggio - Dal 2008 sino ad oggi ho trattato chirurgicamente come primo operatore la quasi totalità dei pazienti ustionati afferenti all’unità operativa di Chirurgia plastica ricostruttiva universitaria del Policlinico di Bari, diretta dal professor Giuseppe Giudice, con il quale abbiamo fatto un pezzo di strada importante. Adesso il mio obiettivo è quello di riuscire ad avere un accreditamento europeo per il nostro centro".

Dal 'Centro ustioni' del Policlinico di Bari passano mediamente 100 pazienti l’anno e nel 2022 l’indice di mortalità è stato al di sotto dell’1%. È un centro di cura e di ricerca in cui sono in uso le più moderne tecniche ricostruttive come l’impiego di cellule staminali, l’escarolisi enzimatica selettiva, nonché l’uso dei biomateriali.

Faccio i miei auguri al dottor Maggio, siamo fiduciosi che sotto la sua guida il Centro Ustioni, che è già un centro di riferimento per il Mezzogiorno, continuerà a crescere e offrire cure di altissima qualità ai pazienti", commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.