La Giunta regionale approva la legge di bilancio, manovra da un miliardo e 200 milioni di euro

Bilancio di previsione da un miliardo e 200 milioni di euro. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge di bilancio 2024, lasciando invariato il carico fiscale, non diminuendo le risorse a sostegno delle politiche sociali.

Al servizio sanitario regionale sono stati destinati 50 milioni di euro, 165 milioni di euro sono le risorse assegnate per il trasporto pubblico locale, con l'aumento fino a 13 milioni di euro per il finanziamento del trasporti degli studenti disabili, "altro bersaglio dei tagli governativi", precisa la Regione in una nota.

Nel ddl che lunedì 18 dicembre prossimo si incardinerà in Consiglio regionale per l’esame delle Commissioni, sono previsti anche il finanziamento delle scuole di specializzazioni mediche a Lecce e a Taranto, con uno stanziamento per il 2024, rispettivamente, di 5,7 milioni di euro e 1,9 milioni di euro.

"Un miliardo e 200 milioni a sostegno di tutte le politiche regionali - sottolinea la Regione - sotto i colpi dei pesanti dei tagli per 43 milioni di euro decisi dal Governo nazionale".