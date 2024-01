Dodici anni dal naufragio della Costa Concordia, Alberobello ricorda Giuseppe Girolamo: "Simbolo di coraggio, solidarietà e sacrificio"

"Oggi è un triste giorno per Alberobello perchè piange un suo figlio, Giuseppe Girolamo, che ha dato la sua vita per salvare quella degli altri durante il naufragio della nave Concordia all’isola del Giglio". Così, attraverso i propri canali social, il Comune di Alberobello ricorda Giuseppe Girolamo, il 30enne morto nel disastro all'Isola del Giglio nella notte tra 13 e il 14 gennaio 2012. Giuseppe lavorava come musicista a bordo della nave e, pur non sapendo nuotare, quella notte cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio a una famiglia con bambini.

"Lo ricordiamo quale simbolo di coraggio, solidarietà e sacrificio, valori riconosciuti dallo Stato italiano che gli ha conferito la medaglia al valor civile (nel luglio 2022, ndr) - si legge ancora nel messaggio del Comune di Alberobello - A breve si procederà ad organizzare una cerimonia per la consegna della onorificenza".

Il gesto eroico di Giuseppe Girolamo è stato ricordato sui social anche dalla premier, Giorgia Meloni: "Ricordiamo oggi Giuseppe Girolamo, un eroe silenzioso che, nel giorno del tragico naufragio della Costa Concordia, cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio per salvare altre vite, non sapendo nuotare e consapevole di cosa avrebbe comportato per lui questa scelta. Onoriamo la sua memoria, già insignita della medaglia d'oro al valore civile, come esempio di altruismo e coraggio. Non dimentichiamo", si legge nel messaggio pubblicato da Meloni insieme a una foto del giovane.