Gli emigrati molfettesi, ad Hoboken, hanno il nuovo presidente

Negli USA, la grande comunità degli emigranti molfettesi nel New Jersey, precisamente ad Hoboken, si sono riuniti per eleggere il nuovo Presidente sia della Società Madonna dei Martiri che dell' Hoboken Italian Festival, entrambe le associazioni sono iscritte all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia. Le congratulazioni al nuovo Presidente della Società Madonna dei Martiri di Hoboken Michele Freschi e al vice Presidente (suo figlio) Micheal Freschi, bellissimo tutto questo perchè significa che le nuove generazioni seguono le tradizioni molfettesi oltreoceano davvero con il cuore e tante fede. Per l'Hoboken Italian Festival un volto storico, una colonna importante dell'organizzazione è stato nominato Presidente Daniel Altilio e come vice Presidente Gino Altamura, anche Gino segue le orme di suo padre Ciccillo uno dei più anziani della grande comunità molfettese. L' Hoboken Italian Festival nel NJ, oggi è l'evento italiano più grande nel New Jersey, con un'affluenza di oltre 130mila persone, tra italiani emigrati e tantissimi sono gli americani che ci partecipano, nei quattro giorni di festa, subito dopo il labor day. Le belle notizie danno gioia, serenità e sicurezza del futuro, in questo periodo ne abbiamo bisogno. Gli auguri da molfetta volano oltreoceano dall'associazione Oll Muvi, meglio conosciuta come I Love Molfetta. "Noi siamo sempre accanto a voi e speriamo di partecipare alla grande festa di settembre ad Hoboken, nel 2021 sono 95 anni di tradizione, un bel traguardo." - Queste le parole del Presidente Roberto Pansini, che qualche anno fa per il suo costante impegno nel promuovere le tradizioni molfettesi oltreoceano è stato nominato "Honorary Member od the Società Madonna dei Martiri in Hoboken USA"- Qui il link del video della festa ad Hoboken 2020, realizzata quest'anno nonostante la pandemia, grazie ad un ottimo lavoro di squadra si è riusciti a realizzare una bella giornata di preghiera, devozione e folclore, in totale sicurezza rispettando le norme dell' OMG il simulacro della Madonna dei Martiri è stato portato in processione per le strade di Hoboken, mentre la santa messa è stata celebrata nel grande stadio JfK. COLLEGATI AL LINK https://www.youtube.com/watch?v=EJ90Y4s6Bic&t=1909s #hobokenitalianfestival #societàmadonnadeimartiri #newjersey #ilovemolfetta #associazioneollmuvi #apinchofpuglia #takeyoutopuglia #pugliesinelmondo

