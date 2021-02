Gli emigrati molfettesi al lavoro: work in progress event in Usa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sempre al lavoro, instancabilmente la grande comunità degli emigrati molfettesi nel nord America, il direttivo e parte dei soci della Società della Madonna dei Martiri di Hoboken nel New Jersey, si riunisce tramite la piattaforme di Zoom per pianificare il programma del 2021. Un programma ricco di numerosi eventi, da giugno fino a dicembre 2021, l'ottimismo di tanti mette fiducia nelle varie proposte elencate dal Presidente della Società Madonna dei Martiri Michele Freschi. "Sappiamo che tutto potrebbe cambiare in base all'evoluzione della pandemia, ma negli USA il vaccino viene distribuito velocemente, si spera che entro giugno o luglio tutti saremo vaccinati." queste le parole di Daniel Altilio Presidente della festa. "La voglia di ripartire c'è, più forti di prima, crediamo nella fede, portiamo avanti i nostri progetti, rispettiamo le regole attuali e quelle che ci saranno, ma la festa a settembre vogliamo organizzarla, sarà il 95° Anniversario dell'Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri." - ci parla Gino Altamura il Vice Presidente della Festa - "Noi ci stiamo lavorando, non ci siamo mai fermati, chi si ferma è perduto! - questo lo sottolinea Paolo de Sario - Saranno diversi gli incontri che seguiranno, utilizzeremo i nuovi mezzi che la tecnologia mette a disposizione, ma non sarà una festa scontata, ci metteremo massimo impegno, come sempre, anzi quest'anno molto di più!" Proprio grazie alla tecnologia in collegamento da Molfetta, alle 2:00 am ora italiana, vi era Roberto Pansini, membro onorario della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, ideatore del brand I Love Molfetta, Presidente dell'Associazione Oll Muvi, "Ambasciatore dei Pugliesi nel Mondo" per la Fondazione ITALY e delegato CIM Regione Puglia, con lui si sta lavorando per diversi progetti istituzionali per continuare "la costruzione di ponti virtuali" tra gli USA e la Puglia. Stay Tuned #hobokenstrong #societàmadonnadeimartirihoboken #associazioneollmuvi #hobokenitalianfestival #ilovemolfetta #welightthetradition #takeyoutopuglia #apinchofpuglia #youknowpuglia #dovevivoallestero #CIM #HIF #USA #ILM

Gallery