Contributi a imprese e associazioni culturali, pubblicata la graduatoria 2021 dei 73 progetti valutati

Tre le sezioni documentali previste: progetti ammessi all’assegnazione dei contributi, progetti non ammessi per non aver raggiunto il punteggio complessivo minimo previsto, progetti non valutabili per assenza della documentazione prevista dall’avviso.

In pubblicazione sul sito del Comune di Bari, la graduatoria dei contributi alle imprese e associazioni culturali per il 2021. A darne notizia è la ripartizione Culture, che rende noto l'esito dell'avviso pubblico. Tre le sezioni documentali previste: progetti ammessi all’assegnazione dei contributi, progetti non ammessi per non aver raggiunto il punteggio complessivo minimo previsto, progetti non valutabili per assenza della documentazione prevista dall’avviso.

Gli importi assegnati a ciascun soggetto ammesso saranno resi noti non appena diventerà esecutiva la relativa determina dirigenziale.

Nel dettaglio sono 73 i progetti ammessi all’assegnazione dei contributi anno 2021 ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale n. 92/2016 (punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti complessivi di cui minimo 15 punti rispetto al livello di qualità delle attività e un minimo di 10 punti rispetto alla dimensione quantitativa). Sono invece 27 i progetti non ammessi all’assegnazione dei contributi ai sensi dell’art. 8, Regolamento comunale 92/2016 e dell’art. 5 dell’avviso pubblico (punteggio inferiore a 60 punti complessivi, ovvero mancato superamento della soglia qualitativa e/o quantitativa). Infine sono 6 i progetti non valutabili, ai sensi dell'art. 3 dell’avviso pubblico e dell’art. 10 comma 2 del Regolamento comunale 92/2016.