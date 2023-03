Il nuovo bando Asset fa infuriare gli idonei del concorsone della Regione Puglia: "Attingere dalle graduatorie esistenti"

"Apprendiamo con molto stupore della pubblicazione dell'Avviso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di graduatorie per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato per vari profili professionali, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, per esigenze urgenti e temporanee" di Asset, l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio: ad affermarlo, in una nota, è il Comitato Idonei Regione Puglia 2022, spiegando di fare "davvero fatica a comprendere la ratio alla base di questa decisione di Asset Puglia".

"Perchè creare delle vere e proprie long list" con selezioni ulteriori "avendo già a disposizione - sostiene il Comitato - delle graduatorie approvate dalla Regione Puglia attraverso i concorsi espletati durante il 2022? Ricordiamo" rimarcano "che le graduatorie in corso di validità della Regione Puglia possono contare su un bacino molto ampio di idonei e su ben 27 profili professionali perfettamente sovrapponibili a quelli" richiesti dall'avviso pubblico "di Asset".

Un bando che ha provocato "amarezza" da parte del Comitato che, nelle ultime settimane, "è stato audito per ben due volte in II Commissione Consiliare, anche in presenza dell’assessore Stea. Lo stesso assessore al Personale aveva ammesso di voler fare tutto il possibile per poter valorizzare gli idonei dei 27 profili, ma a quanto pare le agenzie regionali strategiche della Regione Puglia non la pensano allo stesso modo. Asset lo sta dimostrando con questo avviso pubblico. Ci auguriamo che Asset ritorni indietro sui suoi passi e valuti molto attentamente la molteplicità di profili già pronti per dare il loro contributo alla pubblica amministrazione della Regione Puglia" conclude il Comitato.