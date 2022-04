Il rombo della partenza su corso Vittorio Emanuele: al via il Gran Premio di Bari 2022

Il rombo dei motori per un'emozionante partenza: ha preso il via, questa mattina, la settima rievocazione storica del Gran Premio di Bari, in programma sul classico circuito del centro cittadino attorno al borgo antico del capoluogo pugliese.

Una cinquantina le auto sul tracciato per la prova di regolarità davanti a un folto pubblico di appassionati e curiosi assiepati su corso Vittorio Emanuele. Una manifestazione di successo (a cadenza biennale) tornata dopo 3 anni di assenza a causa anche della pandemia. La conferma è arrivata anche dopo il gran numero di presenze alla gara in notturna di ieri sera, in un corso in festa anche per la parata celebrativa del Bari calcio promosso in B. Un appuntamento ormai diventato classico della primavera barese, tra eventi collaterali, paddock con le auto storiche e molto altro, coinvolgendo baresi e i tanti turisti in città

(video Ruggero Dalla Serra)

