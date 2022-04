Le auto d'epoca del Gran Premio di Bari scaldano i motori: sfilata in notturna aspettando la gara finale

I bolidi d'epoca del Gran Premio di Bari si preparano alla gara. In attesa del momento clou della rievocazione, in programma domani mattina, questa sera in corso Vittorio Emanuele si è tenuta la suggestiva sfilata in notturna. Cinquanta le auto d'epoca che partecipano alla manifestazione, tra cui spiccano i leggendari marchi Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus. Tutti bolidi capaci di rievocare gli anni dei piloti del calibro di Ascari, Farina, Fangio, Gonzales, Bira, Taruffi, Lorenzetti (questi di origini baresi) e dell’indimenticabile Nuvolari.