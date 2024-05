Il Grand Tour del Gusto parte da Alberobello: "Chef di diversi ristoranti insieme per valorizzare i prodotti dei territori"

Riso buono, estratto di sigaro toscano, burrata e polvere di liquirizia. Ingredienti che raccontano tanti territori, dalla Puglia con i suoi formaggi, terra natale dello chef Gianvito Matarrese, alla Calabria - terra di liquirizia - che si nasconde nelle radici di Giorgio Trovato. "Perché ci siamo scelti? Perché siamo folli" scherza Matarrese, titolare del ristorante 'Evo' ad Alberobello. Con il collega del 'Giardino dei Tolomei' di Racale, nel Leccese, si ritroverà dietro ai fornelli il prossimo 8 maggio per la prima tappa del Grand Tour del gusto, l'iniziativa voluta dall'associazione Ambasciatori del gusto per far scoprire i sapori del territorio pugliese e non solo.

Il Grand Tour del Gusto itinerante

Già, perché l'iniziativa toccherà da maggio a dicembre tre diverse regioni, con un viaggio nei sapori di Puglia, Basilicata e Calabria. Per ognuna delle 22 'tappe' il pubblico potrà partecipare a una cena in cui una coppia di chef si cimenterà nelle loro preparazioni. Una 'lezione di gusto' che inevitabilmente dovrà avere come protagonisti i prodotti tipici della propria terra. Naturalmente con il giusto livello di creatività e innovazione, che per gli chef Matarrese e Trovato di certo non è una novità. "Tra me e Giorgio c'è una grande amicizia, ma soprattutto un'intesa mentale - racconta a BariToday Matarrese - E nonostante, come è normale per qualsiasi chef, abbiamo due 'mani' diverse, è una bella sfida saper portare due visioni differenti in un menù comune".

E in effetti andando a scorrere la lista delle portate è facile comprendere come la sperimentazione sia un punto comune dei due chef, che non mancheranno di unire sapori orientali, combinazioni agrodolci e prodotti non convenzionali.

Menù a quattro mani

Come già anticipato, quella al ristorante Evo di Alberobello sarà solo la prima tappa del Grand Tour del Gusto, che nei prossimi mesi toccherà più volte il territorio barese. Come il 15 maggio, quando Giuseppe Petruzzella e Giuseppe Lampugnani si cimenteranno nelle cucine de 'Il vecchio Gazebo' di Molfetta o il 6 giugno, quando di scena saranno Giuseppe Lampugnani e Giorgio Trovato al Lido P23 by Frizz Cafè di Monopoli. Stessa location il 26 giugno, quando a Lampugnani si affincheranno Giuseppe Petruzzella e Gianvito Matarrese. Il 10 ottobre invece ci si sposta a Polignano a mare nel ristorante 'Jamantè' guidato da chef Gianluca Torres - che condividerà i fornelli con Gegè Mangano - per poi ripetere le esperienze gastronomiche, ma con combinazioni inedite, ancora a MOlfetta (21 e 30 ottobre) e ad Alberobello (il 3 dicembre).

Le altre città interessate dalle cene saranno Foggia, Cerignola, San Giovanni Rotondo, Trani, Racale, Lucera e Leverano in Puglia; Castelmezzano e Matera in Basilicata; Rende in Calabria, dove la cucina promettere di essere affollata, essendo ben sette gli chef che prepareranno il menu.