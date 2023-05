Grande entusiasmo e partecipazione nella prima domenica di “Domenica in bici”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Grande partecipazione degli amanti delle due ruote per i primi appuntamenti di “Domenica in Bici” nei comuni di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro, Rutigliano e Adelfia. Complice la giornata dalle temperature estive, l’iniziativa promossa dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili della Città Metropolitana di Bari diretto dalla Dott.ssa Luigia Carbonara e finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano, ha coinvolto grandi e piccini. Nel corso della mattinata organizzata in collaborazione con il CONI Puglia, la FIAB Bari Ruota Libera, le Proloco territoriali, i Gal e le associazioni sportive e ricreative del territorio, i partecipanti, radunati nei luoghi di incontri hanno potuto apprezzare e scoprire nel corso della ciclo passeggiata attraverso itinerari ciclopedonali e le ricchezze del territorio: come il Palazzo della Cultura e il Teatro Cittadino, di Noicattaro, il Teatro più piccolo del mondo, che con i suoi 50 posti rappresenta un vero e proprio scrigno, e poi il Museo del Fischietto di Rutigliano, il Borgo Antico Montrone e il Borgo Antico Canneto di Adelfia , con la cappella Madonna della Stella. Ad Acquaviva delle Fonti numerosi i percorsi ciclopedonali percorsi dai ciclisti. Al termine della passeggiata una sosta ristoro con degustazioni di prodotti tipici del territorio in masseria o in altri luoghi all’aria aperta. L’evento che si svolgerà fino ad ottobre, coinvolgerà ogni domenica vari Comuni metropolitani da nord a sud. Prossimi appuntamenti domenica 14 maggio a Paolo del Colle e Bitonto, e poi ancora fino ad ottobre. Sul sito www.domenicainbici.it tutte le info e il calendario degli eventi.