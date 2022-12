Forte grandinata a Molfetta, gravi danni negli oliveti e nei campi di ortaggi

Una forte grandinata si è abbattuta, nelle scorse ore, sulle campagne di Molfetta: il primo bilancio segnala la distruzione delle coltivazioni all'interno degli oliveti, e il significativo danneggiamento dei campi di ortaggi. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Puglia sugli effetti del maltempo improvviso che si è abbattuto in provincia di Bari.

"La grandinata ha colpito anche i campi di cicoria, cavoli, sedano, finocchi e cime di rape - denuncia in una nota Coldiretti Puglia - il maltempo, con un brusco abbassamento delle temperature, si abbatte sulla Puglia in un 2022 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo mai registrato in Italia dal 1800, con una temperatura di oltre un grado più elevata della media storica".