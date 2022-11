Acquista un 'Gratta e Vinci' in una tabaccheria di Palese: baciato dalla 'dea bendata', porta a casa 100mila euro

La 'dea bendata' ha fatto capolino nel quartiere Palese di Bari, regalando momenti di gioia al fortunato (e ignoto) possessore di un 'Gratta e Vinci' da 100mila euro. Teatro della vincita è stata la 'Biglietteria della Stazione di Palese', una rivendita di tabacchi in via Duca d'Aosta. Il premio, come riportato sulla pagina facebook della biglietteria, è stato ottenuto grattando su un biglietto da 5 euro del gioco 'Il Miliardario'