"Gravina non c'è nei titoli di coda del nuovo James Bond": il sindaco chiede chiarimenti alla produzione

"Continua la promozione nel mondo di Gravina e del suo Ponte attraverso James Bond. Tante le iniziative in corso. Peccato solo non siano stati rispettati gli accordi scritti che imponevano la citazione della nostra città anche nei titoli di coda: agiremo in ogni sede per ottenere il rispetto degli impegni": è quanto afferma, in un post su Facebook, il sindaco della città murgiana, Alesio Valente, dove sono state girate alcune spettacolari riprese di 'No time to die', nuovo capitolo della saga di 007, interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig.

Il celebre ponte sulla gravina è stato teatro di una scena mozzafiato, particolarmente apprezzata da chi ha visto la pellicola. Nei titoli di coda, per, non ci sarebbe spazio per il nome della città. Valente chiede chiarimenti: la questione, afferma, "è poca cosa rispetto all'eco che il nostro ponte sta avendo nel mondo intero, essendo riconoscibile. Però va sottolineato questo aspetto perché l'amministrazione ha davvero fatto tanto affinché la produzione si fermasse a Gravina .Abbiamo fatto di tutto per spendere al meglio la bellezza della nostra città. Nel contratto - aggiunge Valente - la casa s'impegnava a inserire Gravina nei titoli di coda. Nelle prossime l'ufficio legale invierà loro una lettera. Ci auguriamo sia solo una svista" conclude il sindaco.