La Grecia festeggia 200 anni dall'indipendenza, a Bari la bandiera ellenica sulla facciata del Comune: "Storica amicizia tra Puglia e Atene"

Sventola la bandiera della Grecia su uno dei pennoni della facciata di Palazzo di Città a Bari: oggi, infatti, si celebra il bicentenario dell'indipendenza ellenica, avvenuta nel 1821. In onore degli storici rapporti tra la Puglia e Atene, il Comune ha scelto di collocare la bandiera bianca e azzurra accanto a quella italiana e a quella europea, a testimoninanza di un profondo rapporto di amicizia tra i due popoli.

“Ricordare, così come ha richiesto il console greco, Stelio Campanale, il bicentenario dell'indipendenza greca - ha detto il sindaco Antonio Decaro - rappresenta un segno di attenzione per la numerosa comunità greca presente a Bari e per l'intensa attività di scambi culturali ed economici tra Bari e le città greche gemellate”.