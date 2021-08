Green pass dal 6 agosto, che cosa cambia: tutte le informazioni utili

Come ottenere la certificazione verde Covid-19, quando è richiesta, quali sanzioni si rischiano in caso di violazioni

Green pass: cosa cambia da oggi, venerdì 6 agosto? Per cosa diventa obbligatoria la certificazione verde Covid-19? Vediamo quando sarà richiesta, come ottenerla e quali sono le sanzioni previste in caso di violazioni.

Da venerdì 6 agosto il Green pass divebta necessario per gli over 12 nelle regioni in zona bianca per accedere ad eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento. E ancora: casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici, oppure anche solo per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti (il certificato non è necessario per consumare al bancone e neppure all'aperto). Servirà anche per l'accesso a piscine, palestre e centri benessere al chiuso. Il green pass consente anche da subito di entrare in ospedale per far visita ai familiari ricoverati e continuerà ad essere necessario per partecipare ai matrimoni, o per visitare parenti nelle residenze sanitarie assistenziali. Vediamo tutte le informazioni utili.

Come ottenere la certificazione verde Covid-19

La certificazione verde Covid-19 può essere in formato cartaceo o digitale. E' rilasciata a chi: ha fatto almeno una dose del vaccino covid-19, è negativo al test molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 24 ore; è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi. Per ottenerla, dopo aver ottenuto via sms l'Authcode (LEGGI ANCHE: COME FARE PER RECUPERARE L'AUTHCODE): collegati al sito dgc.gov.it (con Spid, tessera sanitaria o carta d'identità); usa l'App Immuni opuure Io; accedi al tuo fascicolo sanitario elettronico; chiedi aiuto al tuo medico, pediatra e o farmacista. Se non hai ricevuto l'Authcode rivolgiti al numero 1500 (attivo h24).

Dove è obbligatoria la certificazione verde Covid-19

Ristorazione al chiuso, con consumazione al tavolo

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

Mostre, musei, altri istituti e luoghi della cultura

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, solo per attività al chiuso

Sagre e fiere, convegni e congressi

Centri termali, parchi tematici e di divertimento

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, solo per attività al chiuso.

Sono esclusi i centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Concorsi pubblici

A chi è richiesta

La Certificazione verde è richiesta alle persone dai 12 anni in su. In caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Chi controlla la certificazione e quali sanzioni sono previste

Addetti al controllo, titolari, proprietari e gestori di luoghi, attività, esercizi ove vi è l'obbligo del green pass sono tenuti a consentire l'accesso solamente dopo la verifica della valitià del green pass. La verifica avviene tramite l'app gratuita VerificaC19 disponibile sugli store Android e Ios. Il verificatore procede alla scansione del qr-code, digitale o cartaceo, e confronta il nominativo indicato dall'app con un documento di identità, che l'interessato è tenuto a mostrare. In caso di violazione è disposta una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Green pass e viaggi

Il green pass sarà obbligatorio dal 12 agosto anche per i viaggi, sia in Europa che fuori Ue. Le disposizioni sono diverse rispetto agli spostamenti in Italia. Prima di partire, verificale sul sito dgc.gov.it e sul sito della Farnesina viaggiaresicuri.it.

(informazioni dal sito regione.puglia.it e Telegram Polizia locale Bari)

(foto Ansa)