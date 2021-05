Violenze verbali e fisiche nei confronti della fidanzata: la donna trova il coraggio di denunciare, arrestato 45enne

Avrebbe aggredito da mesi la sua fidanzata con atti violenti, sia fisici che verbali e quest'ultima, esasperata, ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri. E' stato così arrestato, a Grumo Appula, un 45enne già noto alle Forze dell'Ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Le scenate, le aggressioni verbali, le denigrazioni e i maltrattamenti fisici, sarebbero avvenute anche in presenza di amici della coppia. Le indagini avrebbero permesso di stabilire che l'uomo, in passato, ebbe un matrimonio finito a seguito di atteggiamenti aggressivi nei confronti della partner.

I militari, nel corso dei controlli, hanno perquisito l'abitazione del 45enne, rinvenendo al suo interno un vero e proprio arsenale costituito da una carabina, un fucile a pompa, tre pistole con il relativo munizionamento, oltre a una katana e a un coltello a serramanico. Le armi, benché formalmente denunciate, sono state ritirate poiché rinvenute in un’abitazione diversa rispetto a quella riportata nella denuncia in suo possesso. Per tale motivo il 45enne è stato anche denunciato in stato di libertà per l’omessa denuncia delle armi. Per l’uomo, a cui è stato ritirato anche il porto d’armi, scaduto di validità, si sono aperte le porte del carcere di Bari.