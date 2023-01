Le baresi 'Sister Queen' sul palco di The Voice Senior: il gruppo conquista lo show di Rai1

Dopo la grintosa performance del brano 'Lady Marmalade', ha chiamato sul palco il suo gruppo per una versione scatenata di 'We are family'. La cantante barese Amelia Milella ha conquistato, ieri sera insieme alla sua band 'Sister Queen', il palco di The Voice Senior, lo show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Il complesso canoro ha fatto ballare il pubblico presente in sala con un'esibizione energica del classico brano soul.

L'artista barese ha ottenuto i favori dei coach, scegliendo infine di entrare nella squadra capitanata dai 'Ricchi e Poveri'. L'atmosfera musicale ha, però, raggiunto l'apice quando sul palco del programma tv sono salite le altre 3 componenti del gruppo 'Sister Queen'. Le 4 'lady singer' baresi hanno dato sfoggio della loro potenza vocale, entusiasmando giudici e pubblico.