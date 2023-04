La motovedetta della Guardia Costiera che partirà da Bari verso Lampedusa: pattuglierà rotte dei migranti

La motovedetta Cp268 della Guardia Costiera di Bari salperà nella mattinata dell'8 aprile dal porto del capoluogo pugliese verso Lampedusa dove potenzierà il dispositivo navale in corso per il controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale.

L'impiego della motovedetta rientra in una normale rotazione di mezzi navali ed equipaggi della Guardia Costiera impegnati quotidianamente nell'ambito dell'assetto navale più ampio che si occupa di pattugliare le frontiere europee a sud del Mediterraneo, con il compito di assistenza e soccorso alle imbarcazioni di migranti in difficoltà, operando con il coordinamento della Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto di Roma .

L'equipaggio è stato salutato in vista del viaggio di trasferimento dal Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata jonica, il contrammiraglio Vincenzo Leone, che, "nel formulare i migliori auspici in vista del delicato impegno operativo - si lege in una nota della Guardia Costiera -, ha sottolineato ai componenti dell'equipaggio di intraprendere la missione con la piena consapevolezza dell'importanza del lavoro svolto dal Corpo delle Capitanerie di porto / Guardia Costiera nel bacino del Mediterraneo a tutela della vita umana in mare".