Consegnate le Fiamme Gialle ai nuovi finanzieri: in cinquemila all'arena della Vittoria per il Giuramento

L'arena della Vittoria di Bari ha ospitato la cerimonia del Giuramento di Fedeltà alla Repubblica Italiana e di Consegna delle Fiamme ai finanzieri allievi del 22° corso intitolato all'appuntato Tommaso Coletta, Medaglia di bronzo al valore della GdF.

In tutto sono 972 i nuovi finanzieri che hanno indossato, per la prima volta, al cospetto delle più alte gerarchie del Corpo, le 'Fiamme Gialle' che, dopo il rito della benedizione, sono state personalmente apposte dall’Ispettore per gli Istituti di Istruzione e dal Comandante della Legione Allievi, ai baveri delle giacche degli allievi distintisi nel percorso degli studi e addestrativo.

All'appuntamento, che ha visto la partecipazione di circa 5mila persone sugli spalti dello stadio barese, hanno preso parte anche il generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, e il generale di Brigata Marco Lainati, Comandante della Legione Allievi, nonchè le autorità della Città Metropolitana di Bari e la signora Nicolina, figlia dell’appuntato Tommaso Coletta, da cui prende nome il corso, decorato con la Medaglia di Bronzo al valore della Guardia di Finanza, per le sue eroiche gesta durante la liberazione della città di Pavia nel 1945.

Il generale Buratti, rivolgendosi ai neofinanzieri, ha sottolineato come il Giuramento sia il punto di partenza del cammino intrapreso al servizio della Repubblica Italiana e dei suoi cittadini, e li ha esortati ad onorare quotidianamente le Fiamme appena indossate, che da oggi li accompagneranno nel loro percorso di vita, professionale ed umano. I neo finanzieri, per voce del capocorso, hanno poi enunciato la “promessa morale di impegno”, assicurando all’Autorità presente che si faranno carico della custodia e della cura delle tradizioni e dei valori che le “Fiamme”, rappresentano per ogni Finanziere oltre a evidenziare sincere e commosse espressioni di cordoglio ai familiari del loro caro collega Alessio Dell’Uomo.

I giovani finanzieri saranno assegnati definitivamente ai Reparti dove svolgeranno un periodo di formazione a distanza in 'training on the job', per poi essere impiegati a pieno titolo nelle loro funzioni.