Insediato il nuovo comandante della Legione Allievi Guardia di Finanza, la cerimonia a Bari: "Tante sfide per i futuri militari"

Cerimonia di passaggio di consegne, stamane, nella Caserma 'Alberto De Falco e Antonio Sottile' della Guardia di Finanza di Bari dove si è insediato il nuovo comandante della Legione Allievi, il generale di divisione Giuseppe Gerli. All'appuntamento ha preso parte anche l'ispettore per gli istituti di istruzione della Gdf, il generale di corpo d'armata Carlo Ricozzi.

"E' un incarico di grande responsabilità - ha detto Gerli secondo quanto riporta l'Ansa - perché si tratta di formare giovani futuri finanzieri. La Guardia di finanza è un moderno corpo di polizia economico finanziaria che ha il compito della tutela del bilancio dello Stato, dell'Unione europea, della Regioni, è la polizia del mare e del soccorso alpino. Questi ragazzi devono essere in grado di rispondere a tutte queste sfide, perché è questo che da noi si aspetta la comunità dei contribuenti, dei cittadini e degli imprenditori onesti".

La Legione allievi è formata dalla scuola allievi finanzieri di Bari, dalla scuola alpina di Predazzo, dalla scuola nautica di Gaeta e dalla scuola di addestramento di Orvieto che, oltre alla formazione di base degli allievi finanzieri, forniscono specializzazioni in soccorso alpino, ordine e sicurezza pubblica in mare e antiterrorismo con i baschi verdi. Gerli subentra al generale di brigata Gianfranco Carozza, che aveva assunto l'incarico nel settembre 2020. "E' stato un anno difficile per noi come per tutti, ma anche in piena pandemia l'attività di formazione non si è mai interrotta" ha detto Carozza, ricordando che "abbiamo anche ospitato un corso dell'agenzia Frontex con 165 frequentatori provenienti da 20 Paesi diversi".

Parlando delle prospettive future dell'economia in Italia, in relazione anche all'attività investigativa della Gdf, Gerli ha dichiarato che "sicuramente l'erogazione dei fondi che saranno spesi con il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un tema fondamentale che non può sfuggire alla nostra attività di formazione e di specializzazione".