Guasto alla condotta Aqp, tecnici ancora al lavoro e quartieri a secco: predisposte quattro autobotti. "Ripristino del servizio entro la serata"

Tecnici ancora al lavoro e quartieri 'a secco', e per garantire la fornitura d'acqua arrivano le autobotti. Proseguono anche in queste ore gli interventi degli operatori di Acquedotto pugliese per la riparazione del guasto che, nella mattinata di ieri, ha interessato una grande condotta idrica in corso Benedetto Croce, all’altezza dell’incrocio con Largo Ciaia.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, Acquedotto Pugliese ha eseguito manovre eccezionali che stanno comportando una riduzione della pressione idrica in sei diverse zone della città: Madonnella, Murat -San Nicola, Carrassi, Libertà, San Pasquale e zona sud di Picone

I tecnici di Acquedotto Pugliese - evidenzia l'azienda - stanno lavorando ininterrottamente per consentire la regolare funzionalità della condotta. Il ripristino del regolare servizio avverrà nella serata odierna. Disagi sono avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto la fornitura integrativa di acqua mediante quattro autobotti, in largo Ciaia, presso la Chiesa Russa, in Piazza Madonnella e in Piazza Risorgimento.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni: numero verde 800.735.735; www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”); Twitter, account @AcquedottoP