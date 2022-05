Castel del Monte si veste di stelle per lo show di Gucci: vip, stile e fascino illuminano la notte di Puglia

Le stelle del genio italiano e del firmamento hanno illuminato la notte glamour di Castel del Monte: è stato un successo globale, ieri sera, il Fashion Show di Gucci che ha presentato, nel gioiello medievale di Puglia, la nuova collezione realizzata da Alessandro Michele, direttore creativo della prestigiosa casa di moda, uno dei simboli del nostro Paese nel mondo.

Uno spettacolo, denominato Cosmogonie, fatto di raggi laser, geometrie e proiezioni astrali che hanno trasformato il castello in uno scrigno di luce dal quale sono state svelate le nuove e preziose creazioni di Gucci. Abiti con motivi quadrati e a spirale, eleganti trasparenze, proposte ispirate a culture ed epoche differenti, dal passato (non sono mancati i collari-gorgiera cinquecenteschi) a un futuro post-terrestre.

Sullo sfondo sonoro degli astronauti delle missioni spaziali, modelle e modelli hanno sfilato attorno alla costruzione ottagonale per una originale passerella 'circolare' attorno alla quale vi erano ospiti e vip. Tra questi anche Lana del Rey, Dakota Johnson, Maneskin, Emma Marrone, il tennista Jannik Sinner, influencer e non solo. Un successo confermato dal grande seguito ottenuto sui social, confermando l'attrattiva internazionale della Puglia, sempre più scelta per eventi di questo genere (lo scorso anno fu la volta di Lecce con Dior). E al termine dell'evento, una grande festa vip in un agriturismo della zona, con tanto di esibizione dei Maneskin, ha chiuso la serata andriese.