Invasione russa, la solidarietà di Decaro e dei sindaci italiani ai colleghi dell'Ucraina: "Preoccupazione e angoscia"

"A tutti i sindaci ucraini, alle loro comunità, ai cittadini, vittime innocenti di uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa va la solidarietà dell'Associazione nazionale dei Comuni e di tutti i sindaci italiani", dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro nel giorno dell'avvio dell'offensiva della Russia contro l'Ucraina. Lo riporta l'Agenzia Dire.

"Quanto sta accadendo in queste ore - continua Decaro- oltre che destare grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, ci colpisce profondamente come donne e uomini, figli orgogliosi di una Costituzione che tra i suoi valori fondamentali ha il ripudio netto di ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per questo l'Anci condanna in maniera ferma e decisa l'attacco russo. Non ci possono essere giustificazioni davanti ad azioni di questo tipo. Il nostro auspicio è che la diplomazia possa tornare presto a far prevalere lo strumento del dialogo per fermare il conflitto e ripristinare la sovranità nazionale". "Dal canto nostro- conclude il presidente dell'Anci- saremo nei prossimi giorni insieme ai vescovi e ai sindaci del Mediterraneo a Firenze per condividere la preghiera e il messaggio di pace di Papa Francesco, nell'ambito dell'evento Mediterraneo Frontiera di Pace".